Макеты для товаров в ВК

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Закрыт10 заявок505 просмотров

Здравствуйте! 

Нам нужно сделать макеты для товаров на лазерную эпиляция и массаж в группу вк. 

ТЗ:

- Название зоны,  стоимость

- Картинки должны быть в едином стиле (пример во вложении)

- Идея не показать самое красивое тело на свете, а указать на зону и "боль" клиента. Однако задача сделать так, чтобы это не было отвратно (никаких волосатых частей по лазерной эпиляции и никаких жирный тел по массажу).

- Нужно так, чтобы вызывало эмоцию, было аккуратным, при этом компроментирующим. 

*Во вложении наш прайс, по каждой услуге нужна картинка. 

- 37 по лазерой эпиляции и 3 по массажу

Вот ссылка на группу ВК https://vk.com/laser.tomsk

И инстаграм https://www.instagram.com/laser_tomsk/

Вот такая задача, жду ваши отклики!

5 лет назад
alexxx777
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