Необходимо разработать дизайн картинки для шапки Ютуб-канала в формате для Ютуб.
Дизайн упаковки Лапши самоприготовляющейся, срочно!
Опыт работы не важен, возраст и пол так же.
Задач требует быстрейшего исполнения.
Возможен вариант выхода на связь, когда рассмотрим Ваше портфолио.
Оплата достойная. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Разработка дизайна для Китайской Лапши, которая сама готовится. Сегмент новый на рынке. Обязатльно ознакомиться с прикрепленным файлом варианта упаковки.https://drive.google.com/file/d/1lLsuhh95qHh6r5ENyDAp9b0izjJn9REn/view?usp=sharing
Размеры уточняются .
Хотим идейность и креативность приветствуется!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции25 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть логотип. Необходимо сделать офигенный дизайн блокнота А5Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу графического дизайнера для создания минималистичного дизайна упаковки для линейки пищевых продуктов. Упаковка дойпак 300г (только лицевая сторона + сзади стикер с подробностями состава и производителя)банка стекло 200мл (этикетка по кругу + ...Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
Необходима разработка нового дизайна 2-х типов пакетов для компании. 1. Пакет для компании которая занимается разработкой и производством полиграфов (детекторов лжи). 2. Пакет для компании которая обучает специалистов- полиграфологов. В ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нам нужно сделать макеты для товаров на лазерную эпиляция и массаж в группу вк. ТЗ: - Название зоны, стоимость - Картинки должны быть в едином стиле (пример во ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нам нужно сделать макеты для товаров на лазерную эпиляция и массаж в группу вк. ТЗ: - Название зоны, стоимость - Картинки должны быть в едином стиле (пример ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Добрый день Нужно сделать флаер для рекламы обедов от Польского ресторана На польском и русском языкахДизайн продукции29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Требуется переупаковать дизайн пачки подгузников для маркетплейсов. Подробности в переписке.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
Необходимо разработать стильную и современную этикетку для продукта, био-добавки для кошек и собак. Пример банки на которую необходима этикетка http://joxi.net/DmBxkMXuJpoXLA Целевая аудитория покупателей - Англоязычные, Женщины, средний возраст 25-55. Детальное ТЗ ...Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт5 лет назад