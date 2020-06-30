Дизайн упаковки Лапши самоприготовляющейся, срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок413 просмотров

Опыт работы не важен, возраст и пол так же.

Задач требует быстрейшего исполнения.

Возможен вариант выхода на связь, когда рассмотрим Ваше портфолио.

Оплата достойная. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Разработка дизайна для Китайской Лапши, которая сама готовится. Сегмент новый на рынке.  Обязатльно ознакомиться с прикрепленным файлом варианта упаковки.https://drive.google.com/file/d/1lLsuhh95qHh6r5ENyDAp9b0izjJn9REn/view?usp=sharing

 Размеры уточняются .

Хотим идейность и креативность приветствуется!

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