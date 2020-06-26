Необходимо сделать макет блокнота А5

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Закрыт24 заявки529 просмотров

Есть логотип.

Необходимо сделать офигенный дизайн блокнота А5

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