Есть логотип. Необходимо сделать офигенный дизайн блокнота А5
Разработка брендированой продукции, листовки буклеты банеры
Разработка банеров на сайте в количестве 10 штук
Разработка иконок для инстаграм
Брендирование Машины
Выбранный исполнитель
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