Заказ на разработку дизайна макета сертификата об окончании курса -на 1 листе
Нужен логотип (название есть)и этикетку растительного масла.
Здравствуйте! необходимо разработать логотип для растительного масла высокого качества(название и цветовая гамма имеется). Так же нужно сделать дизайн этикетки для масла.Вся информация для этикетки есть и идея несложного дизайна так же имеется.Нужно все соединить и доработать. Уровень сложности примерно как на фото.
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