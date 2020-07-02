Нужен логотип (название есть)и этикетку растительного масла.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт42 заявки651 просмотр

Здравствуйте! необходимо разработать логотип для растительного масла высокого качества(название и цветовая гамма имеется). Так же нужно сделать дизайн этикетки для масла.Вся информация для этикетки есть и идея несложного дизайна так же имеется.Нужно все соединить и доработать. Уровень сложности примерно как на фото.

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