Фирменный стиль, верстка полиграфии
Я графический дизайнер. В этой сфере я работаю 1,5 года.
Занимаюсь разработкой логотипов и фирменного стиля, версткой полиграфической продукции: визитки, листовки, буклеты, этикетки и т.д.
Выполню Ваши заказы в минимальные сроки и по приятной цене!
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Портфолио
- Визитки для Индивидуального предпринимателя113 просмотров
- Рекламная листовка75 просмотров
- Визитка для детского стоматолога98 просмотров
- Верстка полиграфии для школы фотографии102 просмотра