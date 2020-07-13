Фирменный стиль, верстка полиграфии

Я графический дизайнер. В этой сфере я работаю 1,5 года.

Занимаюсь разработкой логотипов и фирменного стиля, версткой полиграфической продукции: визитки, листовки, буклеты, этикетки и т.д.

Выполню Ваши заказы в минимальные сроки и по приятной цене!