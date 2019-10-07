Быстро и качественно разработаю любые виды полиграфической продукции.
Выполняю задачи по разработке фирменного стиля: лого, визитки, папки. Создам дизайн макета на все виды наружной рекламы, широкоформатной печати: баннера, борды, скроллеры, ситилайты.
Разработаю листовки, буклеты, сертификаты, наклейки и многое другое.
Подготовлю макет для гибридного/выборочного лака, по требованиям типографии.
Владею программами:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ МОЖНО
- через viber или telegram +38 063 826 86 59
- по почте [email protected]
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Портфолио
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- Визитка139 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
5 лет назад
Анастасия умничка! Сделала классный логотип! Быстро, учла все "хотелки". Спасибо за работу, очень доволен!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество! Очень приятно было работать с Вами.
$20
10 баллов
5 лет назад
Все понравилось! Анастасия сделала подходящий логотип и довела его до нужного мне вида, Работу сделала в срок. Спасибо огромное Вам Анастасия!
Ответный отзыв
Все чудесно! Осталась довольна сотрудничеством. Благодарю!
$20
10 баллов
5 лет назад
Настя, спасибо большое за работу. Очень качественно, быстро и профессионально сработала. Разработала именно тот логотип который мы хотели. Креативно подошла к вопросу и совместила все пожелания.
Ответный отзыв
Все отлично! Благодарю за сотрудничество! Желаю успехов!
$20
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, остался полностью доволен результатами работы
Ответный отзыв
Все чудесно. Хороший заказчик с четким заданием. Приятно было с вами работать.
$52
10 баллов
6 лет назад
Как всегда все качественно и как я хотел!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую!
Логотипы и Знаки
4 отзыва
$10/час
от $20от 3 дней
#209
Дизайн продукции
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#96
Наружная реклама
1 отзыв
$10/час
от $15от 1 дня
#95
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $60от 7 дней
#446