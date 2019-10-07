anastasiailova

Анастасия Самойлова anastasiailova

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Быстро и качественно разработаю любые виды полиграфической продукции.

Выполняю задачи по разработке фирменного стиля: лого, визитки, папки. Создам дизайн макета на все виды наружной рекламы, широкоформатной печати: баннера, борды, скроллеры, ситилайты.

Разработаю листовки, буклеты, сертификаты, наклейки и многое другое.

Подготовлю макет для гибридного/выборочного лака, по требованиям типографии.

Владею программами:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw

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Отзывы заказчиков

proartel
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Переделать картинку на логотипе
Анастасия умничка! Сделала классный логотип! Быстро, учла все "хотелки". Спасибо за работу, очень доволен!
Благодарю за сотрудничество! Очень приятно было работать с Вами.
Ответный отзыв
volokosmidav
Вадим 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Логотип
Все понравилось! Анастасия сделала подходящий логотип и довела его до нужного мне вида, Работу сделала в срок. Спасибо огромное Вам Анастасия!
Все чудесно! Осталась довольна сотрудничеством. Благодарю!
Ответный отзыв
guest_15880762490004
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Логотип
Настя, спасибо большое за работу. Очень качественно, быстро и профессионально сработала. Разработала именно тот логотип который мы хотели. Креативно подошла к вопросу и совместила все пожелания.
Все отлично! Благодарю за сотрудничество! Желаю успехов!
Ответный отзыв
rchertkov
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн банки
Отличный исполнитель, остался полностью доволен результатами работы
Все чудесно. Хороший заказчик с четким заданием. Приятно было с вами работать.
Ответный отзыв
silcopil
Евгений 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$52
10 баллов
6 лет назад
Плакаты и вывиски
Как всегда все качественно и как я хотел!
Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
4 отзыва
$10/час
от $20от 3 дней
#209
Дизайн продукции
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#96
Наружная реклама
1 отзыв
$10/час
от $15от 1 дня
#95
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $60от 7 дней
#446