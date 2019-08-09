silcopil

Евгений silcopil

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Плакаты и вывиски

    Необходимо несколько плакатов и вывески: 1. Плакат А3 "Фазы роста волос"; 2. Плакат А3 "Шкала Фицпатрика"; 3. Плакат А3 "Принцип действия лазера"; 4. Вывеска А4 "График работы"; 5. Вывеска А4  ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа

    Создание Логотипа Салон эстетического удаления волос Epillife В логотипе обязательно должны присутствовать белый и красный цвет. Предполагаемое оформление салона - серые и белые стены, красный декор. Использование значков с сайтов бесплатного ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

anastasiailova
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$52
10 баллов
6 лет назад
Плакаты и вывиски
Хороший заказчик. Рекомендую!
Как всегда все качественно и как я хотел!
Ответный отзыв
anastasiailova
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$78
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за сотрудничество. Все прошло на высшем уровне.
Работой довольны, спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв