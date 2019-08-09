Необходимо несколько плакатов и вывески: 1. Плакат А3 "Фазы роста волос"; 2. Плакат А3 "Шкала Фицпатрика"; 3. Плакат А3 "Принцип действия лазера"; 4. Вывеска А4 "График работы"; 5. Вывеска А4 ...
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Завершен
6 лет назад
Необходимо несколько плакатов и вывески: 1. Плакат А3 "Фазы роста волос"; 2. Плакат А3 "Шкала Фицпатрика"; 3. Плакат А3 "Принцип действия лазера"; 4. Вывеска А4 "График работы"; 5. Вывеска А4 ...
Создание Логотипа Салон эстетического удаления волос Epillife В логотипе обязательно должны присутствовать белый и красный цвет. Предполагаемое оформление салона - серые и белые стены, красный декор. Использование значков с сайтов бесплатного ...