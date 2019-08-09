Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок319 просмотров

Создание Логотипа

Салон эстетического удаления волос Epillife

В логотипе обязательно должны присутствовать белый и красный цвет.

Предполагаемое оформление салона - серые и белые стены, красный декор.

Использование значков с сайтов бесплатного создания логотипов ЗАПРЕЩЕНО!

Создание набора иконок для инстаграм:

Наш аппарат, Результаты, Сотрудничество, Акции, Отзывы, Прайс, Контакты, Адрес, Важно, Детям, Атмосфера.

Создание подарочного сертификата

Создание абонемента.

Создание визитки.

6 лет назад
silcopil
Евгений 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

anastasiailova
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$78
5 дней
Escrow
Работой довольны, спасибо за сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество. Все прошло на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

anastasiailova
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад