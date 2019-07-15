Нужен логотип для интернет магазина мобильных аксесуаров.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки395 просмотров

логотип. Сайт www.pick4like.com. Тот который сейчас на сайте не очень нравится. Нужно чтото по лучше! К сожалению нет времени на переписку, по возможности высылайте свой вариант в плохом качестве тот который понравится мы оплатим. Спасибо!

6 лет назад
ALKLLC
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров