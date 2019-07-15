Необходимо нарисовать логотип рок-группы, должно быть написано название "Scarlet Alley Murder" на алом фоне ( файл прикрепил), также можно добавить что-нибудь от себя, если это будет в тему, главное, чтобы логотип был в детективном, нуарном стиле, чтобы он был... словно фильм "Семь", тяжелый, загадочный, чтобы вызывал взбудораженно-смешанные чувства, будто ты, молодой детектив, недавно получивший эту работу, пришел, на место очередного преступления, в разбитый, кирпичный район Нью-Йорка, с огромными черными, местами ржавыми лестницами, уходящими в небо, ассоциируется со стимпанком, и нашел там месячный труп огромного толстяка, умершего от чревоугодия, ел до тех пор, пока у него не остановилось сердце, повсюду стоит жуткий смрад, из-за того, что в момент смерти, он наложил в штаны, и ты смотришь спокойно-холодным взглядом на всё это и чувствуешь, что тебя ждёт что-то, что кардинально изменит всю твою жизнь, разделит ее на "до" и "после", что тебе всего 24, а ты уже чувствуешь себя старым, потерявшим интерес к этой жизни, продавцом мороженного, который (как он сам думает) определенно заслуживает большего... Ну, возможно, это уже лишнее, но я надеюсь, что Вы поняли, что я хочу :)