Компания ООО "Сырьевая Система" Организация занимается поставкой ферросплавной продукции ( продукция для литейного производства) нужен логотип с металлургической тематикой. Идей нет , кроме цветовой гаммы. В логотипе должен присутствовать голубой и белый цвет. Нужны; ...
Создание логотипа для мебельного салона "Азбука Дома"
Мы хотим поменять логотип нашей компании. Мы продаем мебель, всю мебель от А до Я.
Ссылка на наш инстаграм https://www.instagram.com/azbukadoma.kg
В связи с этим объявляем конкурс!
Нам нужен логотип в котором обязательно должно присутствовать название Азбука Дома и возможно элементы мебели. Необходимо чтоб человек который увидит наш логотип, сразу понимал что тут продают мебель. Цвета как на старом логотипе.
Шрифт должен быть хорошо читаемый с фасада торгового центра.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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