Создание логотипа для мебельного салона "Азбука Дома"

# 1 — $ 55

Мы хотим поменять логотип нашей компании. Мы продаем мебель, всю мебель от А до Я.

Ссылка на наш инстаграм https://www.instagram.com/azbukadoma.kg

В связи с этим объявляем конкурс!

Нам нужен логотип в котором обязательно должно присутствовать название Азбука Дома и возможно элементы мебели. Необходимо чтоб человек который увидит наш логотип, сразу понимал что тут продают мебель. Цвета как на старом логотипе.