Создание логотипа для мебельного салона "Азбука Дома"

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1413 просмотров
#1$55

Мы хотим поменять логотип нашей компании. Мы продаем мебель, всю мебель от А до Я.

Ссылка на наш инстаграм https://www.instagram.com/azbukadoma.kg

В связи с этим объявляем конкурс! 

Нам нужен логотип в котором обязательно должно присутствовать название Азбука Дома и возможно элементы мебели. Необходимо чтоб человек который увидит наш логотип, сразу понимал что тут продают мебель. Цвета как на старом логотипе. 

Шрифт должен быть хорошо читаемый с фасада торгового центра. 

6 лет назад
kavabango
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
6 лет назад
#1
Спасибо большое Виктория! Из всех вариантов логотипов, именно логотип Виктории очень понравился. По запросу сделала ещё несколько вариантов. Если коротко, то рекомендую
Спасибо за интересный конкурс. Очень довольна сотрудничеством, Талгат прекрасный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
6 лет назад
#1
ТОП-5
Логотипы и Знаки

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