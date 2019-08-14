Создание логотипа / фирменного стиля компании

Работали с Виктором над несколькими проектами. Каждый раз результат радовал. Профессиональный подход, все в порядке с творчеством и со вкусом. Оперативное предоставление вариантов. Все предоставленные варианты бомбические. Каждый раз с трудом выбирали логотип из представленных вариантов. Также, хочется отметить высокие коммуникативные навыки Виктора. Оперативно отвечал на вопросы. Одним словом рекомендую.