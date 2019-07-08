Редизайн логотипа

На круглом логотипе имя - "АЙСО, японская парикмахерская", ножницы. Может расческа (1 вариант) или без неё. Цвета - красный фон и белые шрифты и ножницы. Отличиться от ЧИО ЧИО!!! Плагиат не нужен!!! Нужна идея! Нравятся ...