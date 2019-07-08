Редизайн логотипа

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Закрыт26 заявок237 просмотров

Необходимо обновить логотип компании-разработчика веб-порталов для проведения электронных торгов. Предложить варианты по фирменному стилю: Цвета, слоган, шрифты и типографика.

Шаблон визитной карточки. Шаблон презентационного слайда. Шаблон исходящего письма.

Дизайн сайта пойдёт отдельным этапов (не в рамках данной задачи) в случае успешного завершения проекта.

 

6 лет назад
gorbunovss
Сергей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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