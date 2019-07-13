Логотип с котиками

Огромное спасибо Сергею за его работу. Мой проект был с котиками для клуба английского языка. во-первых, все было оговорено и в процессе работы соблюдено.Особенно понравился подход Сергея к работе. Сказал - сделал! во-вторых, при первом же рисунке логотипа, сразу видно было профессионализм. в-третьих, я первый раз обратилась за того рада помощи. Мне все было непонятно,Сергей отнесся к этому с уважением и терпением, так как я много вопросов задавала. К сожалению, у меня не получилось закончить проект. Но я точно знаю,что обязательно обращусь к Сергею при первой же возможности.