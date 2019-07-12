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Логотип для бренда
PALM ROLLER
Роллер - это массажер для лица из натуральных камней. Обладает лечебными и омолаживающими свойствами. Регулярное использование роллера способствует улучшению кожи лица, разглаживанию морщин и пр. Для более глубокого изучения можете найти информацию здесь в интернете по запросу “нефритовый роллер”.
У нас самые качественные роллеры на территории Украины. Они из натуральных камней и значительно отличаются от китайский подделок. Мы верим в этот товар. В его эффективность, качество и пользу.
Название бренда: PALM ROLLER
Суть: нужен стильный логотип с пальмовым листом либо пальмой. Логотип должен гармонично смотреться как на коробке, так и на рукоятке роллера.
Аудитория: женщины
Цвета: розовый, золото, серебро, коралл. Естественно не все сразу. Экспериментируйте :)
Пример внешнего вида роллера прикреплен ниже.
Задача:
- Вы можете создать логотип на основании составленного т.з. Если будут вопросы или предложения - будем рады обсудить и приветствуем инициативу
- Вы можете создать совершенно отличительный от т.з логотип, используя только название. Дизайнеры - творческие люди, и мы верим в то, что если вы настоящий профессионал, то способны создать стильный и оригинальный логотип без всяких т.з.
Принимаем до пяти взвешенных и обдуманных вариантов.
Дерзайте, вдохновения).
Победитель конкурса
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