Логотип для бренда

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Завершен13 заявок467 просмотров
#1$25

PALM ROLLER 

Роллер - это массажер для лица из натуральных камней. Обладает лечебными и омолаживающими свойствами. Регулярное использование роллера способствует улучшению кожи лица, разглаживанию морщин и пр. Для более глубокого изучения можете найти информацию здесь в интернете по запросу “нефритовый роллер”. 

У нас самые качественные роллеры на территории Украины. Они из натуральных камней и значительно отличаются от китайский подделок.  Мы верим в этот товар. В его эффективность, качество и пользу. 

Название бренда: PALM ROLLER 

Суть: нужен стильный логотип с пальмовым листом либо пальмой. Логотип должен гармонично смотреться как на коробке, так и на рукоятке роллера.

Аудитория: женщины

Цвета: розовый, золото, серебро, коралл. Естественно не все сразу. Экспериментируйте :) 

Пример внешнего вида роллера прикреплен ниже.

Задача: 

  • Вы можете создать логотип на основании составленного т.з. Если будут вопросы или предложения - будем рады обсудить и приветствуем инициативу
  • Вы можете создать совершенно отличительный от т.з логотип, используя только название. Дизайнеры - творческие люди, и мы верим в то, что если вы настоящий профессионал, то способны создать стильный и оригинальный логотип без всяких т.з.
ВАЖНО: не стесняйтесь проявлять инициативу, свои варианты, видение, предложения. За стоящие предложения, к которым мы прислушаемся, готовы доплатить.

Принимаем до пяти взвешенных и обдуманных вариантов.

Дерзайте, вдохновения).

6 лет назад
Deynega333
Виктория 
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Победитель конкурса

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
#1
Наталья очень креативный и перспективный дизайнер! Понимает с полуслова, обладает вкусом и стилем, что имеет огромный вес во время сотрудничества. Уверена, что это не последняя наша совместная работа. Искренне рекомендую и желаю еще большего роста и успеха :)
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
#1