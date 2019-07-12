Логотип для бренда

# 1 — $ 25

PALM ROLLER

Роллер - это массажер для лица из натуральных камней. Обладает лечебными и омолаживающими свойствами. Регулярное использование роллера способствует улучшению кожи лица, разглаживанию морщин и пр. Для более глубокого изучения можете найти информацию здесь в интернете по запросу “нефритовый роллер”.

У нас самые качественные роллеры на территории Украины. Они из натуральных камней и значительно отличаются от китайский подделок. Мы верим в этот товар. В его эффективность, качество и пользу.

Название бренда: PALM ROLLER

Суть: нужен стильный логотип с пальмовым листом либо пальмой. Логотип должен гармонично смотреться как на коробке, так и на рукоятке роллера.

Аудитория: женщины

Цвета: розовый, золото, серебро, коралл. Естественно не все сразу. Экспериментируйте :)

Пример внешнего вида роллера прикреплен ниже.

Задача:

Вы можете создать логотип на основании составленного т.з. Если будут вопросы или предложения - будем рады обсудить и приветствуем инициативу

Вы можете создать совершенно отличительный от т.з логотип, используя только название. Дизайнеры - творческие люди, и мы верим в то, что если вы настоящий профессионал, то способны создать стильный и оригинальный логотип без всяких т.з.

не стесняйтесь проявлять инициативу, свои варианты, видение, предложения. За стоящие предложения, к которым мы прислушаемся, готовы доплатить.

Принимаем до пяти взвешенных и обдуманных вариантов.

Дерзайте, вдохновения).