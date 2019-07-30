Отрисовать логотип в вектор
Логотип для туристического сервиса
Задача
Разработать логотип для B2B, B2C сервиса, который автоматизирует туристические процессы пользователей и помогает организовать отдых без посредников, турагенстви дополнительных коммиссий.
Более детальная информация в прикрепленном тех. задании.
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