Логотип для туристического сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок335 просмотров

Задача

Разработать логотип для B2B, B2C сервиса, который автоматизирует туристические процессы пользователей и помогает организовать отдых без посредников, турагенстви дополнительных коммиссий.

Более детальная информация в прикрепленном тех. задании.

6 лет назад
2time
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
6 лет назад
$156
12 дней
Спасибо за отличную работу. Рекомендую
Спасибо за интересный проект! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
6 лет назад