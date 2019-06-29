Mosgruz.ru

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт11 заявок158 просмотров

Разработка концепции сайта, дизайн сайта,визуальное наполнение , разработка логотипа компании 

6 лет назад
dozakaz
Игорь 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

erv31
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
6 лет назад
$260
10 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

erv31
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
6 лет назад