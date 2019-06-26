Требуется лого для сайта. Сайт и прочую информацию дам, если вас заинтересует.
Нужен логотип для сайта Apple техники
Добрый день. Нужен логотип для сайта Apple техники. Сайт на этапе подготовки, создан: http://iphosha.com.ua/.
Логотип нужен с надписью iPhosha Store (IPHOSHA STORE смотря как красивее будет).
Можно добавить слоган Все для владельца техники Apple.
Сайт в черно белых цветах примерно и останется. Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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