Нужен логотип для сайта Apple техники

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Закрыт35 заявок245 просмотров

Добрый день. Нужен логотип для сайта Apple техники. Сайт на этапе подготовки, создан: http://iphosha.com.ua/

Логотип нужен с надписью iPhosha Store (IPHOSHA STORE смотря как красивее будет).

Можно добавить слоган Все для владельца техники Apple. 

Сайт в черно белых цветах примерно и останется. Жду Ваших предложений.

6 лет назад
vad1kART
29 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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