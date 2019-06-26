Сделать логотип для Кинокомпании

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Закрыт41 заявка223 просмотра

Нужен логотип для кинокомпании который мы разместим на нашем официальном сайте.

требования простые: хорошее знание Фотошопа

6 лет назад
MousesPetrovan
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Lay123
Руслан 
21 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Lay123
Руслан 
21 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад