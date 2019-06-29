Интернет магазин Дукта

Слово "дукта" почти ничего не значит (вроде имя такое есть), просто был свободный домен и вроде звучит неплохо, так что к этому слову не цепляться.

Логотип нужен для интернет магазина, который будет заниматься продаже материалов для строительства и ремонта с упором на товары для водоснабжения, отопления и канализации (такие как краны шаровые, задвижки, фланцы отводы, клапаны фильтры счетчики воды и т.п.). Примерно этим же занимается gremir.ru можете посмотреть. Но в перспективе планируется расширение магазина, там будут и радиаторы и системы фильтрации и котлы электрические и газовые, короче вся инженерная сантехника.

Необходимо нарисовать логотип и фирменный стиль. Логотип самый обычный, слева пиктограмма (иконка, рисунок) справа слово "дукта", которое должно быть написано в логотипе кирилицей.

Пиктограммка слева не должна быть сложной. Мы будем ее размещать на чугунных и стальных отливках (примерно как тут https://adl.ru/upload/iblock/7fd/DSC_3941.png), а также будем вышивать на униформе и штамповать на рекламной продукции.