Интернет магазин Дукта

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок348 просмотров

Слово "дукта" почти ничего не значит (вроде имя такое есть), просто был свободный домен и вроде звучит неплохо, так что к этому слову не цепляться.

Логотип нужен для интернет магазина, который будет заниматься продаже материалов для строительства и ремонта с упором на товары для водоснабжения, отопления и канализации (такие как краны шаровые, задвижки, фланцы отводы, клапаны фильтры счетчики воды и т.п.). Примерно этим же занимается gremir.ru можете посмотреть. Но в перспективе планируется расширение магазина, там будут и радиаторы и системы фильтрации и котлы электрические и газовые, короче вся инженерная сантехника.  

Необходимо нарисовать логотип и фирменный стиль.  Логотип самый обычный, слева пиктограмма (иконка, рисунок) справа слово "дукта", которое должно быть написано в логотипе кирилицей. 

Пиктограммка слева не должна быть сложной. Мы будем ее размещать на чугунных и стальных отливках (примерно как тут https://adl.ru/upload/iblock/7fd/DSC_3941.png), а также будем вышивать на униформе и штамповать на рекламной продукции. 

6 лет назад
gremir
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$39
2 дня
Escrow
Я заказал логотип у трех исполнителей (всем заплатил, конечно) и у Михаила были варианты на порядок круче чем у остальных. Из этих вариантов я и выбрал то, что мне показался наиболее подходящим. Смело могу рекомендовать данного исполнителя.
Благодарю за интересный проект! Рекомендую Николая как порядочного заказчика и хорошего человека. Однозначно буду рад сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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