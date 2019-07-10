требуется знак и слоган, который будет транслировать и доносить смысл "работаем безопасно" для того, чтобы поместить его на заднее стекло спец.техники (погрузчики, экскаваторы). знак размером примерно 15 на 15, слоган, который будет написан на русском, ...
Логотип " цитатника
Необходимо разработать простой но запоминающийся лого.
Обязательно в векторе исходник + .svg
Надпись: Qootes или qootes (или можно капсом) QOOTES
Возможные варианты: знак, знак + текст или знак в тексте
// приоритетные выделил жирным
Хорошие примеры, которые понравились:
https://dl.dropbox.com/s/4ge3zuon3k06vun/shot_190624_122422.png
https://dl.dropbox.com/s/tp9x9tv0798c50u/shot_190624_122447.png
https://dl.dropbox.com/s/o8o0tpviwxx84le/shot_190624_122628.png
https://dl.dropboxusercontent.com/s/bj65rbrr6sgk5r5/shot_190624_122303.png
// это (не призыв к действию) не значит что нужно копировать 1 в 1
Победитель конкурса
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