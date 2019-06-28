Конкурс на разработку логотипа для информ. проекта

# 1 — $ 30

Приветствую!

Объявляю конкурс на разработку логотипа для информационного проекта.

Единственная надпись: Добрейший вечерок

Заглавные или прописные буквы - на Ваше усмотрение, рассмотрю любые вариации

Форм-фактор желательно ближе к квадратному (то есть по одному слову на каждой строке, в одну строку надпись - не надо)

Цвета - красный/серый/красный/белый, но можете предложить и другие варианты

Возможно использование значков, на усмотрение исполнителя

Окончание конкурса: 27 июня, 12:00 по Москве