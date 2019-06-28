Для ИТ компании (упор на телеком, хостинг направления) нужно создать логотип и в целом brandbook, которым будут пользоваться для создания дизайна сайта и другой продукции связанной с данной компанией. Небольшие пожелания по ...
Конкурс на разработку логотипа для информ. проекта
Приветствую!
Объявляю конкурс на разработку логотипа для информационного проекта.
Единственная надпись: Добрейший вечерок
Заглавные или прописные буквы - на Ваше усмотрение, рассмотрю любые вариации
Форм-фактор желательно ближе к квадратному (то есть по одному слову на каждой строке, в одну строку надпись - не надо)
Цвета - красный/серый/красный/белый, но можете предложить и другие варианты
Возможно использование значков, на усмотрение исполнителя
Окончание конкурса: 27 июня, 12:00 по Москве
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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