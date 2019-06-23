Логотип для канала в телеграмм. Тематика - литература.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок203 просмотра

Логотип должен быть броским и запоминающемся. Акцентные цвета - синий или красный. Подробности обсудим.

6 лет назад
dsxxxx
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Makrosya
Артём 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
3 дня
С Артемом было весьма приятно работать. В полной мере понимал полет моих мыслей, и каким я видел свой логотип в будущем. Коммуникативный и доброжелательный. Буду счастлив поработать еще.
Евгений всегда был на связи и точно знал чего хотел, правок ради правок не было, хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Makrosya
Артём 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад