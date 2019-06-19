Логотип для крупного онлайн-проекта

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Завершен2 заявки156 просмотров

Детали обсуждены с исполнителем

6 лет назад
spirty
Андрей 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$30
4 дня
Отличный исполнитель! Выслушивает многочисленные комментарии и колебания при принятии решения, дает экспертную рекомендацию и дорабатывает так как нужно. Спасибо, рекомендую.
Отличный заказчик, всегда на связи, пожелания понятные, развёрнутые, всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

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