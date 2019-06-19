Добрый день, необходимо придумать и сделать запоминающийся логотип для блога про сериалы. Что будет на логотипе не важно главное запоминаемость и узнаваемость. Сколько будет стоить 1-2 варианта ? Второй момент уже есть дизайна сайта ...
Логотип для крупного онлайн-проекта
Детали обсуждены с исполнителем
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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