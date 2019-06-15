Привет, мне требуется исполнитель на удаленную работу на ведение двух клиентов. Агентства не нужны, только конечный исполнитель. [b]Важно - если не согласны на предложенную оплату за описанный перечень работ - пожалуйста, не подавайтесь, оплата окончательная. [/b] [b]Прочитайте все что ...
- $187Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Привет. Хочу попробовать себя в стриминге. Уже сделал первый стрим: [url=https://www.youtube.com/watch?v=a1cjHxAJZ6Q&lc=UgxEr8kQ9yXJKewXMLl4AaABAg&feature=em-comments]https://www.youtube.com/watch?v=a1cjHxAJZ6Q&lc=UgxEr8kQ9yXJKewXMLl4AaABAg&feature=em-comments[/url] Нужно несколько видео-материалов: 1. Заставка перед стримом "We will be online soon" 5 мин и 10 мин 1.1 Видео фон: [url=https://pixabay.com/videos/neon-terrain-80-retro-abstract-21368/]https://pixabay.com/videos/neon-terrain-80-retro-abstract-21368/[/url] 1.2 Музыка (повторяется после окончания трека): [url=https://www.youtube.com/audiolibrary_download?vid=c40b019d5c58a9d6]https://www.youtube.com/audiolibrary_download?vid=c40b019d5c58a9d6[/url] 1.3. Периодический эффект на ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт3 года назад
Есть несколько страниц: 1) [url=https://www.gamesround.com/]https://www.gamesround.com/ [/url]2) [url=https://www.gamesround.com/for-developers]https://www.gamesround.com/for-developers [/url]3) Будут похожие странички в будущем. Есть бизнес-тариф на Тильде. Настроен NGINX Сейчас чтобы сделать изменения надо: 1 - нарисовать дизайн 2 - сверстать 3 - отдать программисту в реализацию Это очень долго, хочется иметь возможность быстро вносить правки ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно настроить холодную рассылку на базе AWS. Необходимо понимать подводные камни и как не уничтожить домен некачественной рассылкой, чтобы нас не заблокировали навсегда. Надо знать, как настраивать SPF и DKIM records, как "разогревать" домен. Надо настроить валидацию имейлов ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо собрать данные о компаниях и играх из Google Play и Apple Store: По компании: Название компании, местоположение, контакты, количество игр, список игр с жанрами По игре: Название игры, жанр, дата запуска, количество скачиваний гео Сделать скрипт, который будет присылать новые ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт [url=http://gamesround.com/]gamesround.com [/url]На него я сам поставил GTM, убрал Internal traffic через Куку, которую должны прописать все, кто работает с сайтом, и настроил некоторые цели, однако цели не передаются. Через GTM подключил Метрику, Fb, LinkedIn, Adwords (связал в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен дизайн email-рассылки с объявлениями и новостями + дизайн сервисных сообщений от платформы. Сервисные сообщения: [list][*]Подтвердите email[*]Ваш проект одобрен - Ваша компания одобрена[*]Вам сообщение.[/list] За базу необходимо взять дизайн сайта gamesround.com Важно - темплейт для новостной рассылки будет использоваться ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Детали обсуждены с исполнителемЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Детали обсудили с исполнителемЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать три новости, подобрать картинку. Найти новости по следующим тематикам: Publisher / investor invests in a gaming studio. Или Publisher / investor acquires a gaming studio. Заголовок новости нужно скопировать в Google, найдётся еще 5-10 сайтов ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу несколько проверенных фрилансеров готовых быстро делать набор баннеров. Укажите стоимость за следующее задание: Два видео для Facebook/YouTube из материалов, предоставленных клиентом Три баннера (с разными креативами) плюс 10 ресайзов каждого баннера. Также приложите портфолио, если его нет в ...Баннеры11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн конверсионный лендинг для фитнес-клуба. Вроде этого https://dinamo.goldsgym.ru/. В стиле основного сайта. 12-тиколоночный. Предусмотреть первый/блок экран для акции с кнопкой Забронировать. Блок с summary преимуществ клуба Галерея и которкий текст с ключевыми фотографиями Карта Хедер, футер, форму регистрации отрисовывать не надо, она будет ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно в лендинг на Тильде добавить хедер и футер имеющегося сайта (https://crocusfitness.com/).HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад