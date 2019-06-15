spirty

Андрей spirty

 
39 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Контекстная реклама + соц сети

    $187

    Привет, мне требуется исполнитель на удаленную работу на ведение двух клиентов. Агентства не нужны, только конечный исполнитель. [b]Важно - если не согласны на предложенную оплату за описанный перечень работ - пожалуйста, не подавайтесь, оплата окончательная.  [/b] [b]Прочитайте все что ...

    Google Ads
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать интро для ролика

    $30

    Привет. Хочу попробовать себя в стриминге. Уже сделал первый стрим: [url=https://www.youtube.com/watch?v=a1cjHxAJZ6Q&amp;lc=UgxEr8kQ9yXJKewXMLl4AaABAg&amp;feature=em-comments]https://www.youtube.com/watch?v=a1cjHxAJZ6Q&amp;lc=UgxEr8kQ9yXJKewXMLl4AaABAg&amp;feature=em-comments[/url] Нужно несколько видео-материалов: 1. Заставка перед стримом "We will be online soon" 5 мин и 10 мин 1.1 Видео фон: [url=https://pixabay.com/videos/neon-terrain-80-retro-abstract-21368/]https://pixabay.com/videos/neon-terrain-80-retro-abstract-21368/[/url] 1.2 Музыка (повторяется после окончания трека): [url=https://www.youtube.com/audiolibrary_download?vid=c40b019d5c58a9d6]https://www.youtube.com/audiolibrary_download?vid=c40b019d5c58a9d6[/url] 1.3. Периодический эффект на ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести несколько страниц на Тильду

    Есть несколько страниц: 1) [url=https://www.gamesround.com/]https://www.gamesround.com/ [/url]2) [url=https://www.gamesround.com/for-developers]https://www.gamesround.com/for-developers [/url]3) Будут похожие странички в будущем. Есть бизнес-тариф на Тильде.  Настроен NGINX Сейчас чтобы сделать изменения надо: 1 - нарисовать дизайн 2 - сверстать 3 - отдать программисту в реализацию Это очень долго, хочется иметь возможность быстро вносить правки ...

    WordPressNginxTildaНастройка Nginx
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка холодной рассылки на AWS

    Нужно настроить холодную рассылку на базе AWS. Необходимо понимать подводные камни и как не уничтожить домен некачественной рассылкой, чтобы нас не заблокировали навсегда. Надо знать, как настраивать SPF и DKIM records, как "разогревать" домен. Надо настроить валидацию имейлов ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг информации из Google Play и Apple Store

    Необходимо собрать данные о компаниях и играх из Google Play и Apple Store: По компании: Название компании, местоположение, контакты, количество игр, список игр с жанрами  По игре: Название игры, жанр, дата запуска, количество скачиваний гео Сделать скрипт, который будет присылать новые ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить цели на сайте через GTM

    Сайт [url=http://gamesround.com/]gamesround.com [/url]На него я сам поставил GTM, убрал Internal traffic через Куку, которую должны прописать все, кто работает с сайтом, и настроил некоторые цели, однако цели не передаются. Через GTM подключил Метрику, Fb, LinkedIn, Adwords (связал в ...

    Google Ads
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн Email-рассылки

    Нужен дизайн email-рассылки с объявлениями и новостями + дизайн сервисных сообщений от платформы. Сервисные сообщения: [list][*]Подтвердите email[*]Ваш проект одобрен - Ваша компания одобрена[*]Вам сообщение.[/list] За базу необходимо взять дизайн сайта gamesround.com Важно - темплейт для новостной рассылки будет использоваться ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайтинг новостей на английском языке

    Написать три новости, подобрать картинку. Найти новости по следующим тематикам: Publisher / investor invests in a gaming studio. Или Publisher / investor acquires a gaming studio. Заголовок новости нужно скопировать в Google, найдётся еще 5-10 сайтов ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание баннеров и видео-баннеров для Facebook и Google

    Ищу несколько проверенных фрилансеров готовых быстро делать набор баннеров. Укажите стоимость за следующее задание: Два видео для Facebook/YouTube из материалов, предоставленных клиентом Три баннера (с разными креативами) плюс 10 ресайзов каждого баннера. Также приложите портфолио, если его нет в ...

    Баннер для Facebook
    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать дизайн лендинга финтес-клуба

    Нужен дизайн конверсионный лендинг для фитнес-клуба. Вроде этого https://dinamo.goldsgym.ru/. В стиле основного сайта. 12-тиколоночный. Предусмотреть первый/блок экран для акции с кнопкой Забронировать. Блок с summary преимуществ клуба Галерея и которкий текст с ключевыми фотографиями Карта Хедер, футер, форму регистрации отрисовывать не надо, она будет ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
EvgeniiTsarkov
Евгений 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Парсинг информации из Google Play и Apple Store
Была поставлена интересная задача, правки только по делу. Всегда на связи, оплата своевременная. Отличный заказчик, рекомендую!
Всегда на связи, профессионально подошел к решению вопроса. Очень быстро выполнил поставленную задачу. Самое главное - предлагал пути решения возникающих по ходу проблем. Сотрудничаем дальше.
Ответный отзыв
kate_designer
27 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн Email-рассылки
Андрей четко расписал, что необходимо делать, предоставил все необходимые файлы для работы. Коммуникация также на 5+, нет никаких нареканий. Будем сотрудничать дальше.
Екатерина мало того, что выполнила все в срок, но сделала отличный современный дизайн, как нам и требовалось. Работаем с Екатериной дальше.
Ответный отзыв
wellmet
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Рерайтинг новостей на английском языке
Отличнычй заказчик. Всегда на связи. Готов дать совет и пойти на встречу. Рекомендую.
Отлично справился с поставленными задачами. Слушает комментарии и адаптируется. Спасибо!
Ответный отзыв
vaoooglu
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Нужно в лендинг на Тильде добавить хедер и футер имеющегося сайта
Отличный заказчик! Рекомендую! Постановка задачи, оплата. Были доп.работы - все обговорены и по стоимости - ок и по оплате тоже!
Быстро, качественно, в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Логотип для крупного онлайн-проекта
Отличный заказчик, всегда на связи, пожелания понятные, развёрнутые, всегда на связи. Рекомендую.
Отличный исполнитель! Выслушивает многочисленные комментарии и колебания при принятии решения, дает экспертную рекомендацию и дорабатывает так как нужно. Спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв