Привет, мне требуется исполнитель на удаленную работу на ведение двух клиентов. Агентства не нужны, только конечный исполнитель. [b]Важно - если не согласны на предложенную оплату за описанный перечень работ - пожалуйста, не подавайтесь, оплата окончательная. [/b] [b]Прочитайте все что ...