создать дизайн сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн email-рассылки с объявлениями и новостями + дизайн сервисных сообщений от платформы.
Сервисные сообщения:
- Подтвердите email
- Ваш проект одобрен - Ваша компания одобрена
- Вам сообщение.
Важно - темплейт для новостной рассылки будет использоваться в Amazon - там нужно вставлять HTML. Соответственно решение должно быть таким чтобы можно было изменить контент в темплейте и вставить HTML в окно рассылки.
Оплата по PayPal. Если откликаетесь - пожалуйста, имейте в виду, что у вас есть PayPal кошелек.
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