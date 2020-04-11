Нужен дизайн email-рассылки с объявлениями и новостями + дизайн сервисных сообщений от платформы.

Сервисные сообщения:

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За базу необходимо взять дизайн сайта gamesround.com

Важно - темплейт для новостной рассылки будет использоваться в Amazon - там нужно вставлять HTML. Соответственно решение должно быть таким чтобы можно было изменить контент в темплейте и вставить HTML в окно рассылки.

Оплата по PayPal. Если откликаетесь - пожалуйста, имейте в виду, что у вас есть PayPal кошелек.