Дизайн Email-рассылки

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок426 просмотров
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Нужен дизайн email-рассылки с объявлениями и новостями + дизайн сервисных сообщений от платформы.

Сервисные сообщения:

  • Подтвердите email
  • Ваш проект одобрен - Ваша компания одобрена
  • Вам сообщение.
За базу необходимо взять дизайн сайта gamesround.com

Важно - темплейт для новостной рассылки будет использоваться в Amazon - там нужно вставлять HTML. Соответственно решение должно быть таким чтобы можно было изменить контент в темплейте и вставить HTML в окно рассылки.

Оплата по PayPal. Если откликаетесь - пожалуйста, имейте в виду, что у вас есть PayPal кошелек.

4 года назад
spirty
Андрей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kate_designer
27 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$20
2 дня
WMZ
Екатерина мало того, что выполнила все в срок, но сделала отличный современный дизайн, как нам и требовалось. Работаем с Екатериной дальше.
Андрей четко расписал, что необходимо делать, предоставил все необходимые файлы для работы. Коммуникация также на 5+, нет никаких нареканий. Будем сотрудничать дальше.
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