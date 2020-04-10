Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен60 заявок1209 просмотров
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Добрый день!

Нужен примерно такой дизайн сайта https://levin-group.ru

Минус несколько разделов

Дизайн сайта
4 года назад
natuss_81
Наталья 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
VitaliyVinokurov
Виталий 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
С Виталием очень удобно работать. Выходит на связь практически в любое время суток. Четко понимает поставленные задачи. Поэтапно предоставлял отчет о проделанной работе, что позволяло сразу же вносить корректировки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный заказчик! Адекватный человек. Чёткая постановка задачи, никаких проблем с оплатой. Вообщем приятно было поработать. Буду рад сотрудничать и дальше!