[url=https://www.minsport.gov.ru/]https://www.minsport.gov.ru/[/url] - надо скопировать дизайн сайта в psd Главная страница [url=https://www.minsport.gov.ru/press-centre/]https://www.minsport.gov.ru/press-centre/[/url] - пресс-центр (страница контента) [url=https://www.minsport.gov.ru/feedback/contacts/]https://www.minsport.gov.ru/feedback/contacts/[/url] - контакты
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Добрый день!
Нужен примерно такой дизайн сайта https://levin-group.ru
Минус несколько разделов
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