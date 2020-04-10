Дизайн + вёрстка страницы для существующего сайта по прототипу

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок277 просмотров
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Для сайта 

https://vk.cc/ariPXQ

Сделать шаблон вёрстки карточки товара с учётом текущего стиля.

Есть прототип дизайна этой страницы, есть готовый дизайн сайта с вёрсткой на коде.

На выходе нужен адаптивный макет вёрстки.

4 года назад
michael12
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$150
15 дней
WMZ
Сергей сделал всё отлично, от дизайна до вёрстки выполнял все пожелания. Коммуникация на высоком уровне.
Михаил, отличный заказчик, всем рекомендую, а мы продолжаем дальнейшее сотрудничество)