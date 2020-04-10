Нужно сделать дизайн и далее верстку на CMS insales. В тз сама ссылка на то что есть сейчас и примеры тех дизайнов которые нравятся.
Дизайн + вёрстка страницы для существующего сайта по прототипу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта
Сделать шаблон вёрстки карточки товара с учётом текущего стиля.
Есть прототип дизайна этой страницы, есть готовый дизайн сайта с вёрсткой на коде.
На выходе нужен адаптивный макет вёрстки.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
сайт будет иметь много направлений ивенты шоу продукция медиа продукци - фото видео музыкальная продукция - наш бренд логотипы, фирменные стили, сайты, лендинги, презентации от вах хочется увидеть бриф для заполнения чтобы уточнить все детали также прикладывайте ссылку на ваше портфолиоДизайн сайтов41 заявкаЗакрыт4 года назад
Всем привет! Ищу дизайнера для редизайна сайта на тильде. В сообщении прикрепить портфолио и ставку.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать эскизы мобильной версии сайта ufo-com.net т. е. нарисовать как он будет выглядеть (главная страница и страницы разделов, страница статьи). + Имеются исходники + Кроме разделов есть еще такая страница: https://www.ufo-com.net/observes/ (у нее, по-идее тоже должен ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
тз опишу в сообщениях личноДизайн сайтов54 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Разработать согласно прототипам макет сайта за 2-4 дня. Требование. Адаптивность под мобильные устройства современный дизайнДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть прототипы и пример по дизайну. Необходимо отрисовать все страницы в PSD.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать дизайн для муниципального сайта.Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен дизайн сайта визитки, либо же лендинга. Тематика - перегон автомобилей. Пишите цену и сроки. Дизайн в фигме.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужен редизайн существующего сайта, примерно надо нарисовать 7 небольших страниц .Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт4 года назад