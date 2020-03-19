Дизайн корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок441 просмотр
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Есть прототипы и пример по дизайну. Необходимо отрисовать все страницы в PSD.

4 года назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$150
4 дня
WMZ
Дизайн понравился. Александр всегда на связи, отвечает и вносит правки оперативно!
Работать было очень комфортно, все быстро и прозрачно. Иван всегда на связи, оплата без задержек. Мои рекомендации!