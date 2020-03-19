Дизайн корпоративного сайта

Требуется редизайн готового сайта. все страницы свёрстаны. нужна именно практическая вёрстка, а не нарисовать красиво. Схема работы такая: Я отдаю код (css,html,картинки), а вы в ответ возвращаете переработанный код с сохранением ключевых элементов интерфейса, очень красивый с ВАУ эффектом ...