Редизайн существенного сайта!

Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок409 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен редизайн существующего сайта, примерно надо нарисовать 7 небольших  страниц .

4 года назад
Irenjazz
Ирина 
37 летФранция
11 лет в сервисе
Была
2 года назад