Нужно создать гифку

Привет, Нужно выполнить дизайн сайта для компании. Это общий стиль, логотип, несколько страниц. Компания занимается строительством дорог, пару сайтов которые нравятся оставляю ниже, оставляйте свои сроки и цены за 2 макета. Примеры сайтов, которые нравиться: тут нравиться вкладка контакты [url=https://aocds.ru/]https://aocds.ru/[/url] ...