Дорисовать дизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки491 просмотр
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Необходимо дорисовать дизайн сайта, который уже начали делать. 

Сейчас необходимо нарисовать порядка 30 страниц сайта, всякие всплывающие окна и тд

Список первостепенно необходимых страниц и ТЗ имеется.

Рисовать и сдавать необходимо по странично, чтобы разработчики дальше вели работу.

Предварительно надо нарисовать прототип сайта, интерактивный.

Работу выполнить необходимо достаточно оперативно. Готова обсуждать с каждым индивидуально подробности проекта.

Дизайн сайта
4 года назад
katya777
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад