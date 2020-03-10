Надо в PSD нарисовать примерно такую картинку http://joxi.ru/a2XEXklHDKv9BA Текст, фото сковороды и кастрюли есть. Надо всё это выложить и оформить, чтобы внешний вид был как в примере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо дорисовать дизайн сайта, который уже начали делать.
Сейчас необходимо нарисовать порядка 30 страниц сайта, всякие всплывающие окна и тд
Список первостепенно необходимых страниц и ТЗ имеется.
Рисовать и сдавать необходимо по странично, чтобы разработчики дальше вели работу.
Предварительно надо нарисовать прототип сайта, интерактивный.
Работу выполнить необходимо достаточно оперативно. Готова обсуждать с каждым индивидуально подробности проекта.
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