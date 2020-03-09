Дизайн для интернет-магазина

Необходимо сделать дизайн в Adobe fotoshop или AdobeXD многостраничного сайта с игровым контентом, в том числе адаптированный под мобильную версию. [b]Макет сайта есть. Верстка не нужна[/b]. Логотип, цветовые решения есть. Нужен качественный дизайн за разумные сроки и ...