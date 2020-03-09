Дизайн для интернет-магазина

Есть готовый скетч и подробное ТЗ. Нужен дизайн страницы + адаптив. Обязательно дать ссылки на портфолио. Если все понравится, далее закажем дизайн LP и др.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для магазина такого типа
https://ru.wargaming.net/shop/wot/premium/
Предлагайте цену и сроки
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