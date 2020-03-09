Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок525 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн сайта образовательного учреждения на основе прототипа. Главная, внутренняя, элементы. Разрешения - 1024, 786, 320

Дизайн сайта
4 года назад
ideaf1x
Марго 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва