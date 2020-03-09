Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка204 просмотра
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Нужен новый дизайн сайта обслуживающей компании.

Всего понадобятся 5-7 макетов страниц с адаптивными вариантами.

ТЗ или бриф по запросу.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
4 года назад
pegasplus
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
bakalev
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
4 года назад
$700
14 дней
Отлично поработали! Андрей точно понял задачу, сразу предложил удачный макет и закончил работу в срок. Рекомендую.
Идеальное сотрудничество, хорошо когда вкусы и понимание проекта сходятся и у заказчика и у дизайнера) Спасибо
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