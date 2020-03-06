Дизайн внутренних страниц сайта

Текущий лендинг - postoplan.ru Есть задачи, что надо сделать с блоками лендинга, что добавить, что подправить. Работ нормально по объему. Поэтому мне нужно отобрать дизайнера, который будет делать весь объем работ. Поэтому к отклику плиз прикрепите ваши ...