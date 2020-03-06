Необходимо сделать дизайн сайта (юридические услуги/частный юрист). Всего 8 страниц: [list][*]Главная [*]Страница-описание основной услуги (таких будет 3)[*]Недвижимость (страница-каталог с минимальными фильтрами)[*]Все услуги (вероятнее всего тоже страница-каталог услуг)[*]Новости[*]FAQ[/list] Тексты готовы. Фотоконтент предоставляется.
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Необходимо разработать дизайн лендинга автомобильной тематики. Подробно ТЗ и пожелания обсудили по скайпу
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