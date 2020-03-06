Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка193 просмотра
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Необходимо разработать дизайн лендинга автомобильной тематики. Подробно ТЗ и пожелания обсудили по скайпу

Дизайн лендинга
4 года назад
neoneonnsk
Денис 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$450
7 дней
Работа на высоте, очень качественный дизайн, быстрая реакция на правки, видно, что Алексей каждый проект старается максимально проработать проект, чтобы получился отличный результат. Рекомендую!
Отличный позитивный заказчик, с которым комфортно работается! С удовольствием еще посотрудничаю с Денисом! PS. Спасибо, что находишь время оформлять проект на бирже)
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