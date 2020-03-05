Сделать хороший дизайн главной страницы

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок974 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать хороший дизайн главной страницы

Для сайта w-creation.org

Нужен результат который будет полностью устраивать,давать силу для развития и последующих клиентов.

Вписываться в дизайн остальных остальных страниц.

Для пк,мобильных и планшетов.

Возможно варианты с фоновым видео.

Был такой вариант с меняющимися изображениями,но он не подходит.

https://yadi.sk/i/SYXoSJKz2-d4kQ

Было бы неплохо если вы сразу можете показать примеры того что можем сделать.

Есть 3 группы ссылок

1.

О нас

Услуги

Технологии и специалисты

Контакты

2.

Landing page

Корпоративные сайты

Каталоги

Интернет магазины

Мобильные приложения

3.

3D моделирование

Поисковые системы (SEO)

Социальные сети (SMM и SMO)

Контекстная реклама

Баннеры

Дизайн мобильных приложений

Дизайн сайтов

Иконки и Пиксель-арт

Наполнение сайтов

Тексты и Переводы

Копирайтинг

Рерайтинг

Программирование ПО и систем

Администрирование сайтов

1С-программирование

Базы данных

ПО для мобильных устройств

Прикладное ПО

Системное программирование

Аудио, Видео и Мультимедиа

Графика и Фотографии

4 года назад
w-creation
Камиль 
33 годаТурция
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Дизайн для лендинга

    Мне нужен дизайн лендинга. Я занимаюсь системами безопасности, т.е видео наблюдением, пожарными сигнализациями.  Хочу, чтобы на сайте отображались информация об этом.  Т.е каталога и т.д не будет.  Примеры: 1)http://omegaprofis.com/ 2)http://www.exterior.md/mainpage Первый сайт типо одностраничник.  Второй сайт уже посложнее, но суть второго сайта отображает ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    [b]Название проекта[/b][b]: [/b]slothman (логотип морда ленивца в стиле material (тоже надо сделать)) [b]Сфера деятельности: [/b]сервис для тестировщиков, qa и программистов, то есть айтишники [b]География: [/b]Весь мир (сайт на англ языке) [b]Стиль:[/b] material (темная тема либо рассмотреть другие варианты) [b]Нужен дизайн ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен лендинг по примеру

    [b]Внимательно читаем задачу! [/b]Нужен адаптивный лендинг на препарат по лечению простатита Сделать в таком стиле https://yadi.sk/i/gDS97AJ7S_Djjg Сделать в светлых тонах. Примеры [b]как НЕ НАДО[/b], нужен лендинг именно по простатиту и урологии: _ttp://nb.uropoten.com _ttp://na.uropoten.com Подробную информацию вышлю по запросу

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработаь дизайн на основе брифа

    $100

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн веб-сайта на основе имеющегося брифа, В брифе все описано максимально подробно, вплоть до эффектов. Поэтому ищем исполнителя, готового связаться с клиентом напрямую по телефону и еще раз осбудить весь дизайн. Рабоать нужно ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн главной страницы сайта на основе презентации

    $70

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо в срочном порядке разработать дизайн главной страницы на основании уже имеющейся презентации. Особо ничего придумывать не нужно, нужно просто следовать тому что написано в презентации. Логотип в наличии. Необходимо работать до полного ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Прототипирование и дизайн главной страницы интернет-сервиса

    Идея сервиса - онлайн-диспетчер по грузоперевозкам и спецтехнике, ориентация на заказчика. Стиль - просто и лаконично, корпоративно. Логотип - поиграться со шрифтом и написанием. Разработка дизайна под верстку на bootstrap 4, светлая и темная тема. ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн 5-ти мейлеров (писем рассылки).

    Необходимо отрисовать новый, более современный дизайн существующих мейлеров, сохраняя цветовую гамму (один из мейлеров, которые необходимо перерисовать в приложении для примера).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Простой лого + минимальная уникализация темы Вордпресс

    ТЗ прикреплено, схема макета тоже. Ваши  ссылку на портфолио по айдентике и вебдизайну + ЦЕНУ просьба указывать СРАЗУ в предложении. Торг и переписку на эту тему вести не буду. Оплата по факту, можно поэтапно. Интересует только бюджетный вариант исполнения. ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад