Простой лого + минимальная уникализация темы Вордпресс

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок321 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ прикреплено, схема макета тоже.

Ваши  ссылку на портфолио по айдентике и вебдизайну + ЦЕНУ просьба указывать СРАЗУ в предложении.

Торг и переписку на эту тему вести не буду.

Оплата по факту, можно поэтапно.

Интересует только бюджетный вариант исполнения. Без множества форэскизов и согласований.

Работы там минимум.

Срок исполнения 1-2 дня максимум.

4 года назад
KuznecovBert
Берт 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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