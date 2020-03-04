Простой лого + минимальная уникализация темы Вордпресс

Необходимо сделать редизайн сайта по теме "сказки для детей". Хочется сделать более современным, добавить фишки которые используют конкуренты и сделать лучше чем у них. Просьба указывать цену и сроки. Сайт на Wordpress, текущий шаблон в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ прикреплено, схема макета тоже.
Ваши ссылку на портфолио по айдентике и вебдизайну + ЦЕНУ просьба указывать СРАЗУ в предложении.
Торг и переписку на эту тему вести не буду.
Оплата по факту, можно поэтапно.
Интересует только бюджетный вариант исполнения. Без множества форэскизов и согласований.
Работы там минимум.
Срок исполнения 1-2 дня максимум.
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