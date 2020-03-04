Простой лого + минимальная уникализация темы Вордпресс

ТЗ прикреплено, схема макета тоже.

Ваши ссылку на портфолио по айдентике и вебдизайну + ЦЕНУ просьба указывать СРАЗУ в предложении.

Торг и переписку на эту тему вести не буду.

Оплата по факту, можно поэтапно.

Интересует только бюджетный вариант исполнения. Без множества форэскизов и согласований.

Работы там минимум.

Срок исполнения 1-2 дня максимум.