Простой логотип

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка294 просмотра
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Есть домен (l o c a l b i t c o i n s . su)

Нужно отрисовать лого под него

Сделать по аналогии с localbitcoins.com

Два варианта для черного фона и светлого.

На выходе исходники и png изображения.

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4 года назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
25 дней назад