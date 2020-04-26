Сделать креативный молодежный дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗавершен32 заявки918 просмотров
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Интересует цена, срок и портфолио исполнителя.

Нужно 2 разных дизайна для выбора.

Сначала делаете показываете и утверждаем шапку, если она удалась, то идем дальше.

4 года назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$380
41 день
Отличный исполнитель, ответственно подошел к работе. Выполнили все раньше срока, по мере возникновения вопросов внес правки. Рекомендую и сам еще не раз обращусь! Спасибо Максим за хорошую работу!
Вежливый и порядочный заказчик с интересным проектом. Знает чего хочет, прислушивается к пожеланиям, вовремя оплачивает труд. Спасибо за проект. Рекомендую к сотрудничеству и сам еще с удовольствием поработаю!)