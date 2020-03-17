Перерисовать два блока на лендинге

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки377 просмотров
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Есть текущий дизайн свадебного лединга

https://lubov-wedding.ru/

нужно перерисовать 

-первый экран  http://joxi.ru/Q2KoRbGCwvNQN2

-этот блок http://joxi.ru/VrwJBRNT84ZDMA 

(весь текст должен сохранится)

что не нравится - эти два блока сейчас выглядят не(!) по свадебному 

т.е. нужно что-то в белых тонах или кремовых, что то отдаленно как здесь: http://duetsmirnovy.ru/

В отклике укажите, пожалуйста, примеры Ваших работ, теряюсь как выбрать специалиста 

если Вы можете сделать набросок как Вы это видите, то будет легче выбрать Вас

4 года назад
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
anismovadesign
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$20
1 день
Благодарю за проделанную работу
Спасибо за возможность поработать над проектом
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