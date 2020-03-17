Перерисовать два блока на лендинге

Есть текущий дизайн свадебного лединга

https://lubov-wedding.ru/

нужно перерисовать

-первый экран http://joxi.ru/Q2KoRbGCwvNQN2

-этот блок http://joxi.ru/VrwJBRNT84ZDMA

(весь текст должен сохранится)

что не нравится - эти два блока сейчас выглядят не(!) по свадебному

т.е. нужно что-то в белых тонах или кремовых, что то отдаленно как здесь: http://duetsmirnovy.ru/

В отклике укажите, пожалуйста, примеры Ваших работ, теряюсь как выбрать специалиста

если Вы можете сделать набросок как Вы это видите, то будет легче выбрать Вас