Создать дизайн главной страницы

Добрый день, нужно сделать дизайн для группы вконтакте. Конкурс только на шапку группы! С победителем продолжим делать редизайн группы (и скорее всего будет работать дальше, так как нужен будет фирменный стиль, визитки и т.д.) Прикрепил первый экран ...