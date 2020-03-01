Создать дизайн веб-сервиса

Доброго времени суток! Нам нужно создать дизайн для будущего веб-сервиса (пример из 18-картинок сделанных в Paint, в папке Paint). Страницы не сложные и однотипные.

Придерживаться нужно минимализма. Логотип состоит из одного слова Mangovio.

Задний фон сделайте однотонным (без каких либо узоров и.т.п) пример можете посмотреть в папке для вдохновения(там пример белого цвета, не обязательно белый, посмотрим). Цвета для использования указаны в папке для вдохновения. Также можете там найти примеры веб решений в дизайне и.т.п

Также не обязательно брать элементы дизайна в рамки, как указано в дизайне Paint.

На страницах N4(Moscow, St.Petersburg, New York City, Los Angeles, Chicago) в комментариях к событиям создать ‘комментирование комментария’(Пример этого можете посмотреть в папке с примерами) для того чтобы показать, что комментировать(отвечать) на комментарии можно (Изначально там это не нарисовано, забыли))

Будет хорошо, если вы будете почаще присылать примеры дизайна для оценки. Можете присылать свои решения и.т.п

Подсказки выделены красным, а также желтым и зеленым шрифтом (Описание той или иной части, если вы запутались)

Оплата строго в рублях (общая стоимость: 7000 рублей. Если кто работает по предоплате то предоплата 2000 рублей, а остальные 5000 после выполнения всех работ).