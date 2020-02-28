Добрый день! Наш сайт [url=https://minisklad-pro.ru/]https://minisklad-pro.ru/[/url] Недавно создали новый промо-ролик и хотим отобразить его на первом экране. Помогите это сделать без большого ущерба для существующего дизайна и текстов. Все исходники в psd имеются! Окно с видео должно быть именно на 1 экране ...
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Нужно сделать дизайн сайта похожий на этот сайт https://vsebani.com.ua и с таким же функционалом
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