Дизайн внутренних страниц сайта

Есть готовый сайт (онлайн игра) с админкой, нужно поменять дизайн в кротчайшие сроки, Пишите, пожалуйста, только если есть опыт. Не тратьте ни своё ни моё время. Дизайн придумывать не надо, он есть на другом сайте, Ваша задача ...