Нужен дизайн

$61
Дизайн сайтовЗавершен35 заявок467 просмотров
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Нужен дизайн лендинга, 15 блоков, текст готов.

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4 года назад
digin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anastasiykka
Анастасия 
27 летУкраина
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$50
40 дней
WMZ
всё отлично
Хороший заказчик, всегда на связи. Задачи поставлены точно и понятно. Рекомендую.
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