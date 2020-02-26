Частичный редизайн сайта маркетингового агентства

Не сложная работа для сайта и версия под печать в 300 dpi. Отдать нужно будет исходники в .psd Можете в заявке указать cтоимость за час работы или за проект целиком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется частичный редизайн лендинга media-targeting.ru, а точнее некоторых экранов.
По экранам:
1. Экран 1, оставляем как есть (возможны небольшие доработки, если есть идеи)
2. Экран 2, "Наши методы", делаем редизайн со сменой текстов и добавлением графики (т.к. тексты большие, их требуется разбавить). Новые тексты: https://docs.google.com/document/d/1M_sGOXC2erPcw2XGFAlUHTAZZAoBSZDpk5XZ09zTKbo/edit?usp=sharing
3. Экран горячие предложения требует редизйна, предложение будет 1.
4. Экран "Пакеты услуг" требует редизайна. Самих пакетов будет 3, как и сейчас.
5. Блок "наши работы" и "наши кейсы" объединяются в 1 большой слайдер. Будет 5-6 кейсов со структурой:
- заголовок
- текстовый блок -- что сделано
- текстовый блок -- используемые технологии и системы
- текстовый блок -- результаты
- картинка (обычно график или скриншот, размер немного меньше, чем сейчас)
6. Блок команда перерисовать
7. Блок "наши партнёры" и "наши клиенты" объединить, помимо логотипа должно быть название компании, описание типа сотрудничества.
От сотрудничества мы ждём:
1. Понимания в сфере интернет–маркетинга
2. Понимания UX/UI для современных сайтов
3. Итеративного подхода с утверждением концепции, отрисовкой сначала мокапов, потом уже шаблонов.
4. Опыта отрисовки инфографики
5. Возможности общаться в формате видео-конференций (не постоянно, конечно)
6. Креативности. Дизайнер в первую очередь творец, подход "как скажете, так и нарисую" не подходит.
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