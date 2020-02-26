Частичный редизайн сайта маркетингового агентства

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок367 просмотров
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Требуется частичный редизайн лендинга media-targeting.ru, а точнее некоторых экранов.

По экранам:

1. Экран 1, оставляем как есть (возможны небольшие доработки, если есть идеи)

2. Экран 2, "Наши методы", делаем редизайн со сменой текстов и добавлением графики (т.к. тексты большие, их требуется разбавить). Новые тексты: https://docs.google.com/document/d/1M_sGOXC2erPcw2XGFAlUHTAZZAoBSZDpk5XZ09zTKbo/edit?usp=sharing

3. Экран горячие предложения требует редизйна, предложение будет 1.

4. Экран "Пакеты услуг" требует редизайна. Самих пакетов будет 3, как и сейчас.

5. Блок "наши работы" и "наши кейсы" объединяются в 1 большой слайдер. Будет 5-6 кейсов со структурой:

- заголовок

- текстовый блок -- что сделано

- текстовый блок -- используемые технологии и системы

- текстовый блок -- результаты

- картинка (обычно график или скриншот, размер немного меньше, чем сейчас)

6. Блок команда перерисовать

7. Блок "наши партнёры" и "наши клиенты" объединить, помимо логотипа должно быть название компании, описание типа сотрудничества.

От сотрудничества мы ждём:

1. Понимания  в сфере интернет–маркетинга

2. Понимания UX/UI для современных сайтов

3. Итеративного подхода с утверждением концепции, отрисовкой сначала мокапов, потом уже шаблонов.

4. Опыта отрисовки инфографики

5. Возможности общаться в формате видео-конференций (не постоянно, конечно)

6. Креативности. Дизайнер в первую очередь творец, подход "как скажете, так и нарисую" не подходит.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
4 года назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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