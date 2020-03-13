Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен41 заявка1260 просмотров
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Добрый день, коллеги!

Нужен дизайнер на проект для отрисовки сайта. ТЗ в прикреплении.

От вас жду:

1. Понятно ли задание?

2. Сроки

3. Стоимость

4. Ссылка на портфолио

Дизайн сайта
4 года назад
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
4 года назад
$140
6 дней
Спасибо Андрею за работу, все хорошо!
Рекомендую. Великолепный заказчик
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